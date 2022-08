Cogia gewinnt ihren ersten Kunden aus Japan

Frankfurt am Main, 1. August 2022. – Das Frankfurter Technologie-Unternehmen Cogia GmbH, ein Spezialist für KI-basierte Lösungen in den Bereichen Big Data Analytics, Kundenzufriedenheitsmanagment und Medien-Monitoring, schließt erfolgreich ein Projekt mit ihren ersten Kunden aus Japan, der “United Aluminium Corporation of Japan” (UACJ), ab.