Mit dem VivoSight OCT-Laserscanner von Michelson Diagnostics können 66 % der diagnostischen Biopsien bei verbreitetem Hautkrebs vermieden werden

MAIDSTONE, England, 1. August 2022 /PRNewswire/ -- Eine wichtige Studie, die in der führenden Fachzeitschrift für Onkologie, The Lancet Oncology 1 , veröffentlicht wurde, enthält bahnbrechende Erkenntnisse über Michelson Diagnostics, das in Großbritannien ansässige Medizintechnikunternehmen, das Multi-beam optische Kohärenzthomographie (OCT) nutzt. Diese Technologie kann die Behandlung und Pflege von Patienten mit Basalzellkarzinomen (BCC) verändern. Die Studie kam zu dem Schluss, dass die OCT-gestützte Diagnose im Vergleich zu einer Standard-Stanzbiopsie die Zahl der Konsultationen und invasiven Eingriffe um 66 % reduzieren kann.

Etwa 75 % der in Großbritannien diagnostizierten Hautkrebserkrankungen sind Basalzellkarzinome.2 Es handelt sich um die häufigste Form von Hautkrebs, die rapide zunimmt. In der weißen Bevölkerung erkrankt einer von fünf Menschen im Laufe seines Lebens daran3. Jährlich gibt es in Großbritannien mindestens 150.000 Fälle, und die Zahl steigt aufgrund der alternden Bevölkerung und der Tendenz zur Sonnenexposition, was eine große Belastung für den NHS darstellt.

OCT ist ein fortschrittliches Laser-Scanning-Tool, mit dem Kliniker nicht-invasiv unter die Hautoberfläche blicken können, und zwar mit viel höherer Auflösung als mit anderen Technologien wie MRT oder Röntgenstrahlen möglich ist. Das VivoSight-Gerät von Michelson Diagnostics ist bereits der weltweit führende Scanner für die Haut und hat die Art und Weise revolutioniert, wie Dermatologen ihre Behandlungspläne durchführen. Es ist eine innovative, radikale und aufregende Verbesserung für das Gesundheitswesen.

In dieser neuen Studie unter der Leitung von Professor Klara Mosterd und ihrer Forschungsgruppe an der Universität Maastricht wurde eine große, randomisierte, kontrollierte Studie mit 598 Patienten durchgeführt, in der der OCT-Scanner der Standard-Stanzbiopsie gegenübergestellt wurde. Die Behandlungsentscheidungen wurden auf der Grundlage der Diagnose getroffen und die Behandlungsprozesse wurden dann nach 12 Monaten verglichen, wobei die Rate des Krebsrezidivs und die Kosten bewertet wurden.

Die Ergebnisse waren aussagekräftig, denn es wurde festgestellt, dass „bei 66 % der Patienten eine Biopsie vermieden werden konnte, wodurch die Verzögerung der Behandlung minimiert und ein invasiver Eingriff vermieden wurde".Die OCT-Diagnose erwies sich daher als ebenso wertvoll wie die Standard-Stanzbiopsie, mit dem Mehrwert, Wunden und Narben bei Patienten zu verhindern.