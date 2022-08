Deutsche Anleihen geben leicht nach - Gewinne in Italien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sind am Montag bis zum Mittag unter dem Strich nur wenig bewegt. Zuletzt fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 157,45 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 0,84 Prozent. Sie bewegt sich damit in der Nähe ihres tiefsten Stands seit April. Deutliche Kursgewinne gab es in Italien.

Leicht belastet wurden als sicher empfundene Anlagen wie Bundeswertpapiere durch die tendenziell freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Konjunkturdaten aus dem Euroraum zeichneten jedoch ein trübes Bild: Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für die Industrie fiel im Juli unter die Wachstumsgrenze von 50 Punkten. Der Industriesektor versinke in einem immer steileren Abschwung und erhöhe damit das Rezessionsrisiko, kommentierte Chris Williamson, Chefökonom von S&P Global.