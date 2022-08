Vantage ist Partner des UNHCR bei einer globalen Spendenaktion für Flüchtlinge und verdoppelt die Spenden in gleicher Höhe.

Singapur (ots/PRNewswire) - Vantage (https://www.vantagemarkets.com/) , ein

internationaler Multi-Asset-Broker, freut sich bekanntzugeben, dass er eine

einmonatige Spendenaktion zur Unterstützung des UNHCR, des

UN-Flüchtlingshilfswerks, startet, um Flüchtlingen und Binnenvertriebenen

weltweit zu helfen.



Vantage wird alle Spenden von Neu- und Bestandskunden Dollar für Dollar

verdoppeln, um die humanitären Bemühungen des UNHCR (https://www.unhcr.org/) .

Die Spendenaktion läuft einen Monat lang bis zum 30. August und kann auf der

Grundlage des Kundenfeedbacks verlängert werden.





Das UNHCR ist eine globale Organisation, die sich seit 70 Jahren dafür einsetzt,Leben zu retten, Rechte zu schützen und eine bessere Zukunft für Flüchtlinge zuschaffen. Vantage und UNHCR sind gemeinsam der Auffassung, dass jeder Mensch dasRecht hat, Asyl zu suchen und eine sichere Zuflucht zu finden.Nach Angaben des UNHCR hat die Zahl der Menschen, die vor Konflikten, Gewalt,Menschenrechtsverletzungen und Verfolgung fliehen mussten, zum ersten Mal in derGeschichte die schwindelerregende Marke von 100 Millionen überschritten, wobeidie weltweite Ernährungsunsicherheit, die Klimakrise, der Krieg in der Ukraineund andere Notsituationen von Afrika bis Afghanistan als Hauptursachen genanntwerden.Ann Moey, Partnerschaftsmanagerin beim UNHCR, sagt : "Internationale Solidaritätist heute nötiger denn je, und alle Bereiche der Gesellschaft können ihrenBeitrag dazu leisten. Die Unterstützung von Partnern aus der Privatwirtschaftwie Vantage hilft uns, unsere humanitären Bemühungen zu verstärken, undermöglicht es uns, mehr Hilfe für bedürftige, vertriebene Gemeinschaften auf derganzen Welt zu leistenDie Fundraising-Initiative ist ein weiterer Schritt auf dem ESG-Reise desUnternehmens Vantage (https://www.vantagemarkets.com/esg/) die von demkollektiven Wunsch der Mitarbeiter angetrieben wurde, die Welt zu einem besserenOrt zu machen. Diese Spendenaktion schließt sich eng an die Partnerschaft vonVantage mit Superauto Blondie (https://www.vantagemarkets.com/supercarblondie/)bei der Teilnahme an der Blue Carbon ESG-Initiative in Sardinien, Italien, sowiedem mehrjährigen Sponsoring des McLaren MX Extreme E-Team(https://www.vantagemarkets.com/sponsorship/mclaren/) .Sofiia Starchevska, ESG-Botschafterin bei Vantage, sagte : "Es ist unendlichviel ermutigender und motivierender, wenn man weiß, dass das eigene Handelneines von vielen ist. Es ist einfacher, die Macht kollektiven Handelns zuerkennen, als die eines Einzelnen, und das ist es, was wir mit dieserFundraising-Aktion erreichen wollen"Wir bei Vantage wissen, dass das mentale, emotionale und physische Trauma derVertreibung und des Neuaufbaus in einem fremden Land eine enorme Herausforderungdarstellt, und wir hoffen, dass unsere Initiative unsere Unterstützung fürFlüchtlinge verdoppeln wird, damit sie Schutz suchen und ihr Leben wiederaufbauen können. Gemeinsam mit dem UNHCR hoffen wir, dass wir die Fürsorge zuunserer gemeinsamen Währung machen können."Weitere Informationen über unser Fundraising-Programm finden Sie im Internet:https://donate.unhcr.org/sg/en-sg/vantageInformationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/) ist ein globaler Multi-Asset-Broker,der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für denHandel mit CFDs auf Devisen, Rohstoffe , Indizes und Aktien bietet.Mit mehr als 10 Jahren Markterfahrung. Vantage hat jetzt über 1.000Mitarbeiter/Personal in mehr als 30 Niederlassungen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Makler. Sie bietet ein vertrauenswürdigesHandelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Handels-App(https://www.vantagemarkets.com/app/) und eine schnellere und einfachereHandelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen.Laden Sie die Vantage App (https://www.vantagemarkets.com/app/) im App Storeoder bei Google Play herunter.Vantage gibt Ihnen die Tools, Ihre Marktchancen optimal zu nutzen. Handeln Sieintelligenter:trade smarter @vantage.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869033/UNHCR_PR_Imagery.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgPressekontakt:Gwyneth Yeo,Manager,Global Branding & Communications,Vantage,E: gwyneth.yeo@vantagemarkets.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161471/5286209OTS: Vantage