RBC stuft Zalando auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 60 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die mittelfristigen Ziele könnten zwar schwerer zu erreichen sein, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Plattformstrategie des Onlinehändlers sei jedoch das Highlight, das sie langfristig optimistisch bleiben lasse./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2022 / 17:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2022 / 00:45 / EDT





