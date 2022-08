RBC stuft HSBC HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Großbank habe die Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Analyst Benjamin Toms am Montag in einer ersten Einschätzung des Quartalsberichts. Er hob das aufgestockte Ziel für die Eigenkapitalrendite (ROTE) 2023 hervor./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 01:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2022 / 01:54 / EDT





