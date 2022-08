BERENBERG stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kathryn Fear

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 99

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re nach Halbjahreszahlen von 99 auf 90 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Rückversicherers seien durch die Bank besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Zielsenkung trage sie dem niedrigeren Eigenkapital Rechnung. Obwohl die Aktie günstig sei, bevorzuge sie weiterhin die Papiere von Munich Re./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 15:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.