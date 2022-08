Mittelstandsverband "Die deutsche Tourismusbranche braucht einen Aktionsplan"

Berlin (ots) - Auch wenn das aktuelle Bild von überfüllten Flügen, vollen

Stränden und Schlangen vor dem Freizeitbad eine nun wieder boomende Industrie

zeigt - die heimische Tourismusbranche hat die Wunden, die die Corona-Pandemie

geschlagen hat, längst nicht verwunden. "Das Geschäft läuft noch immer nicht

rund und die boomende Nachfrage nach Reisen hat die Branche doch stellenweise

überfordert", bestätigt auch Daniela Gerdes, Vorsitzende der Kommission

Tourismus des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW. Besonders der Fach- und

Arbeitskräftemangel schlägt in den Hotels, Restaurants und Co. zu. "Zwei Jahre

wurde unsere Branche verteufelt und als Pandemietreiber gescholten, das bleibt

nicht ohne Auswirkungen", so Gerdes weiter. "Wer möchte schon für seine Arbeit

gesellschaftlich angezählt werden? Niemand!"



Nach aktuellen Umfragen suchen deutschlandweit mehr als die Hälfte aller

gastronomischen Betriebe händeringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Es

herrschte schon vor der Pandemie Fachkräftemangel in der Touristikbranche -

dieser hat sich in den vergangenen zwei Jahren in der Tat dramatisch verstärkt",

erklärt die Leipziger Unternehmerin, die seit 2021 der BVMW-Kommission Tourismus

vorsteht. "Zudem will zwar jeder wieder in den Urlaub oder ins Restaurant, aber

die Jobs dort will keiner machen, denn niemand weiß, wann die nächste Krise

kommt, und ich meinen Job dann wieder los bin. So kann niemand leben." Mit der

Folge, dass Betriebe nur verkürzte Öffnungszeiten anbieten können oder, als

prominentestes Beispiel, Flughäfen und Airlines die Nachfrage nicht vernünftig

gehandhabt bekommen, weil nicht genügend Personal vorhanden ist.