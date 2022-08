Tanken im Juli deutlich günstiger / Benzinpreis sinkt im Monatsverlauf um gut zehn Cent / Preisrückgang aufgrund niedrigerer Rohölnotierungen (FOTO)

München (ots) - Die Fahrt zur Tankstelle ist für die Autofahrer im Juli spürbar

günstiger geworden. Vor allem die Fahrer von Benzin-Pkw konnten sich im

abgelaufenen Monat über deutlich preiswerteren Kraftstoff freuen, wie die

aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise zeigt. Danach kostet ein Liter

Super E10 im Monatsmittel 1,795 Euro, das waren 11,6 Cent weniger als im Juni.

Bei Diesel fiel der Preisrückgang schwächer aus: Für einen Liter waren im Juli

1,956 Euro fällig, das ist ein Minus von 6,3 Cent gegenüber dem Vormonat.



Am teuersten war Tanken in den ersten Julitagen, am günstigsten gegen Ende des

Monats. Für Super E10 musste man am 1. Juli mit 1,849 Euro am meisten bezahlen,

am wenigsten am 31. Juli mit 1,743 Euro. Damit ist Benzin binnen eines Monats um

10,6 Cent günstiger geworden. Teuerster Diesel-Tag war der 4. Juli mit einem

Tagesdurchschnittspreis von 1,996 Euro. Am preiswertesten tankten Dieselfahrer

am 26. Juli mit durchschnittlich 1,928 Euro. Die Differenz zwischen teuerstem

und günstigstem Tank-Tag im Juli beträgt somit bei Diesel-Kraftstoff 6,8 Cent.