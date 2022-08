Die Quartalsberichtssaison läuft. Insbesondere die Zahlen der Ölkonzerne wussten zuletzt ein ums andere Mal positiv zu überraschen. Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar „Chevron - Aktie nach Zahlen obenauf!“.

Doch nicht nur Chevron konnte mit seinen Q2-Daten überzeugen. Auch Mitbewerber Hess Corp. präsentierte dem Markt ein starkes Zahlenwerk. Die Aktie konnte davon profitieren und legte zu. Aktuell bahnt sich sogar ein weiteres Kaufsignal an…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Hess hieß es am 21.06. unter anderem „[…] Der obere Chart zeigt deutlich, dass sich Hess nun einer eminent wichtigen Unterstützung nähert. Im Bereich von 103 US-Dollar / 100 US-Dollar befindet sich eine vermeintlich gut ausgebaute Unterstützungszone. Aktuell steht bereits der Aufwärtstrend zur Disposition. Sollte es für Hess nun auch noch unter die 100 US-Dollar gehen, würde sich der Bruch des Aufwärtstrends manifestieren und sich das Chartbild massiv eintrüben. Gleichzeitig würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 90 US-Dollar eröffnen. Um die Dynamik und die Wucht der Korrektur zu brechen, wäre es eminent wichtig, wenn die Aktie erste Erholungsversuche lancieren könnte; anderenfalls könnten auch die nächsten Unterstützungen durchschnitten werden, wie die sprichwörtliche Butter vom heißen Messer.“



In der Folgezeit durchbrach die Aktie zunächst die vermeintlich massiv ausgebaute Unterstützung um 103 / 100 US-Dollar. Daraufhin kam es zum skizzierten Test der Unterstützung bei 90 US-Dollar. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass es Hess gelang, diese Unterstützung zu verteidigen. Im Anschluss lancierte die Aktie einen Erholungsversuch.

Bereits im Vorfeld der Zahlen kehrte die Aktie in den dreistelligen Kursbereich zurück. Mit den robusten Zahlen im Rücken ging es für Hess zuletzt zurück über die 110 US-Dollar. Damit rückt nun unweigerlich der nächste wichtige Widerstandsbereich bei 115 US-Dollar / 116 US-Dollar in den Fokus. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 116 US-Dollar würde der Aktie womöglich die Tür in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 130+ US-Dollar öffnen. Etwaige Rücksetzer bleiben aus charttechnischer Sicht im besten Fall auf 100 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

Schauen wir auf die aktuellen Ergebnisse für das 2. Quartal 2022. Hess konnte den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum auf 2,99 Mrd. US-Dollar steigern, nach 1,60 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen gab den Gewinn für Q2/2022 mit 667 Mio. US-Dollar an; nach einem Verlust in Höhe von -73 Mio. US-Dollar in Q2/2021.