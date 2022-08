Die Quartalsberichtssaison der Goldproduzenten bot bislang keinen Anlass, in Euphorie zu verfallen. Die Zahlen für das 2. Quartal haben noch einmal die schwierige Situation deutlich gemacht, in der sich die Goldproduzenten bereits seit geraumer Zeit befinden.

Auch das Zahlenwerk von Kinross Gold fiel ambivalent aus. Immerhin führte es zu keinen weiteren Abverkaufswellen. Die charttechnische Lage ist derzeit ohnehin „spannend“ genug…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Kinross Gold vom 30.06. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen entbrannte ein zäher Kampf um die wichtige Unterstützung von 4,0 US-Dollar. Der schwache Mittwochshandel (29.06.) könnte nun für eine kleine Vorentscheidung gesorgt haben, tauchte Kinross Gold doch gestern deutlich unter die 4,0 US-Dollar ab. Sollte sich der Bruch in den kommenden Tagen manifestieren, könnte Kinross Gold auf der Unterseite in Bedrängnis geraten. Ein mögliches Bewegungsziel liegt nun im Bereich von 3,5 US-Dollar. Diese Zone erlangte unter anderem in den Jahren 2018 und 2019 Relevanz. Auf der Oberseite muss es hingegen zu einem schnellen Comeback der Aktie oberhalb von 4 US-Dollar kommen, um die Lage zu entspannen.“



Für Kinross Gold ging es in der Folgezeit zunächst in Richtung 3,5 US-Dollar. Doch der Rücksetzer endete nicht im Bereich von 3,5 US-Dollar, vielmehr dehnte er sich bis in den Bereich von 3,0 US-Dollar aus. Stabilisierungstendenzen setzten daraufhin ein. Kinross Gold versucht sich gegenwärtig an einer Bodenbildung in einer Spanne von 3,5 US-Dollar bis 3,0 US-Dollar.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung damit klar definiert: Um die Bodenbildung voranzutreiben, muss Kinross Gold über die 3,5 US-Dollar ausbrechen. In diesem Fall würde sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 4,0 US-Dollar eröffnen. Vorsicht ist hingegen geboten, sollte die Aktie noch einmal unter die 3,0 US-Dollar abtauchen. In diesem Fall würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Unter fundamentalen Aspekten standen die kürzlich veröffentlichen Quartalszahlen im Fokus. Kinross Gold konnte den Umsatz in Q2/2022 zwar deutlich auf 821,5 Mio. US-Dollar steigern, musste aber im aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -9,3 Mio. US-Dollar hinnehmen.