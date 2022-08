TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat seine Bereitschaft für eine Wiederaufnahme der Atomverhandlungen signalisiert. "Wir haben in den letzten Tagen wichtige Botschaften erhalten (... ) Es besteht in der Tat schon bald die Möglichkeit für neue Verhandlungen", sagte Außenamtssprecher Nasser Kanaani am Montag in Teheran. Der Iran wolle definitiv ein Ende des Atomstreits und eine umfassende Einigung. Wann und wo die neuen Verhandlungen stattfinden werden, sagte der Sprecher nicht. Auch Atomchefunterhändler Ali Bagheri twitterte: "Wir sind bereit die Verhandlungen kurzfristig zu einem Abschluss zu bringen."

Gleichzeitig behauptete der Iran erneut, dass das Land zwar bereits eine Atombombe bauen könne, dies aber nicht wolle, "Wie schon mehrmals erwähnt ist der Iran technisch durchaus in der Lage, eine Atombombe zu bauen, dies steht aber nicht auf der Agenda", sagte Atomchef Mohammed Eslami am Montag. Er warf Israel vor, dass es Iran diese Absichten unterstelle, um die Atomverhandlungen zu stören. Vertreter des Irans haben ihrem Erzfeind Israel zwar immer wieder mit Angriffen gedroht, Pläne zum Bau der Atombombe aber zurückgewiesen.