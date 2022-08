Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Buchungssystem der Deutschen Bahn wird wegen des 9-Euro-Ticket auch zum Start des dritten Aktionsmonats wieder teilweise lahmgelegt. Es komme zu einem "erhöhten Buchungsaufkommen", teilte die Bahn am Montag auf Anfrage von Kunden in Sozialen Netzwerken mit, die Probleme beim Kauf anderer Tickets hatten.Auch wer einen Mitfahrerrabatt oder das "Egal-wohin-Ticket" buchen wollte bekam oft den Hinweis angezeigt: "Bei der Verarbeitung Ihrer Anforderung ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut". Ähnliche Ausfälle im Bahn-Buchungssystem gab es auch um den 1. Juni herum, als das 9-Euro-Ticket startete, und wieder um den 1. Juli, als der zweite Monat der dreimonatigen Aktion begann.Allein die Bahn hat mehrere Millionen 9-Euro-Tickets verkauft. Mit ihnen kann man einen Monat lang den gesamten Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen.