Bundesregierung muss Klarheit über Energiekosten schaffen - Gasheizung darf nicht zum Luxusgut werden

Berlin (ots) - Der Bundesverband Der Mittelstand. BVMW fordert dieBundesregierung auf, endlich klar zu sagen, welche zusätzlichen Kosten aufPrivathaushalte und Unternehmen zukommen, wie die Belastungen für Verbraucheraufgefangen werden können, und wie die mehrfach angekündigten Einsparzieleumgesetzt werden sollen. "Allgemeine Spar-Appelle helfen nicht weiter.Angesichts neuester Berechnungen, dass die angekündigte Gasumlage ab Oktober mitjährlichen zusätzlichen Kosten von bis 1.000 Euro für einenDurchschnittshaushalt zu Buche schlagen kann, anstatt der von BundeskanzlerScholz bislang avisierten 200 bis 300 Euro, muss die Regierung unverzüglichhandeln", erklärt Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes DerMittelstand. BVMW."Schon in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass Krisen eine klareKommunikation erfordern. Die Unklarheit und Vielstimmigkeit der Regierung mussein Ende haben", so Jerger weiter. Die Frage, was die Verbraucher in der neuenHeizperiode erwartet, treibe nicht nur die Privathaushalte, sondern auch kleineund mittlere Unternehmen um. Die Bundesregierung war bei der Vorstellung derGasumlage, die ab Oktober gelten soll, von zwei Cent pro Kilowattstunde (kWh)ausgegangen, neueste Berechnungen legen im Worstcase bereits 5 Cent proKilowattstunde zugrunde.Jerger: "Eine Gasheizung darf nicht zum Luxusgut werden, nur weil die deutschenRegierungen seit Jahren die Diversifizierung unserer Energielieferungenverschlafen und den parallelen Ausstieg aus Kohle und Atomkraft ohne einrichtiges Sicherheitsnetz forciert haben." Zwar sei ein neues Entlastungspaketangekündigt worden, wie dieses aussehen soll, sei jedoch nicht ersichtlich,kritisiert Jerger. "Eine mögliche temporäre Befreiung der Energielieferungen vonder Mehrwertsteuer wäre aus Sicht des Mittelstandes ein erster Schritt, um dasVertrauen der Verbraucher wieder herzustellen."