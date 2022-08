utu lädt Nutzer ein, Flying Blue mit neuer Partnerschaft zu entdecken

utu (utu Pte Ltd) wurde 2015 von Branchenführern mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Reise- und Handelsbranche gegründet. utu verändert das steuerfreie Einkaufen weltweit, indem es Reisenden die Freiheit gibt, eine höhere Mehrwertsteuererstattung zu erhalten.

Nach der Aktivierung brauchen Reisende nur ihre utu Tax-Free Card-Nummer anzugeben, wenn sie an teilnehmenden Steuerrückerstattungskiosken in einem der 50 wichtigsten Reiseziele, in denen Mehrwertsteuer oder GST angeboten werden, einschließlich Singapur, Frankreich, Italien, Deutschland, Südkorea, Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten, auswählen, wohin die Rückerstattung geschickt werden soll.

Mit der Ausweitung der Prämien wird die größte Umwälzung in der Geschichte des steuerfreien Einkaufs fortgesetzt. Bis heute wurden Steuererstattungen immer in bar erstattet.

Sanjay Chinchwade, CMO von utu, kommentiert die neue Partnerschaft: „Wir freuen uns sehr, unsere neue Partnerschaft mit Flying Blue bekannt zu geben. Für uns ist es das erste Mal, dass europäische Fluggesellschaften in unsere wachsende Liste von Partnern aufgenommen werden. Und für europäische UTU-Reisende ist es sogar noch spannender, da sie jetzt eines der beliebtesten Vielfliegerprogramme der Fluggesellschaften, nämlich das von Air France und KLM, als Prämienprogramm auswählen können, wenn sie ihre Mehrwertsteuererstattung umwandeln

Das Vielfliegerprogramm Flying Blue von Air France-KLM ist mit über 17 Millionen Mitgliedern eines der am meisten gezeichneten Programme in Europa. Zusammen mit ihren Partnern Delta Air Lines und Virgin Atlantic betreibt Air France-KLM das größte transatlantische Joint Venture mit mehr als 340 täglichen Flügen im Jahr 2019.

SINGAPUR, 1. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- utu (utu Pte Ltd), https://utu.global/, ein in Singapur ansässiges Travel-Tech-Unternehmen, hat eine neue Partnerschaft mit Flying Blue, dem Vielfliegerprogramm der führenden französisch-niederländischen Fluggesellschaft Air France-KLM, angekündigt. Die neue Zusammenarbeit bringt die Mission von utu, die steuerfreie Einkaufs- und Reisebranche wiederzubeleben, auf eine neue Ebene, mit noch mehr lohnenden Vorteilen.

Die Partnerschaft zwischen utu und Air France-KLM gibt Reisenden mehr Möglichkeiten, Prämien zu verdienen, während sie an über 300 Reisezielen steuerfrei einkaufen.

