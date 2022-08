TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie ist im Juli auf den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren gefallen. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 52,8 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Juni 2000. Volkswirte hatten allerdings lediglich mit 52,0 Punkten gerechnet.

