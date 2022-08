Aufwärtstrend verlassen

Der Bruch eines mittelfristigen Aufwärtstrends ist ein erstes negatives Signal für die Aktie von Meta Platforms, unterhalb von 154,25 US-Dollar könnten weitere Abschläge auf 137,10 und darunter an die Verlaufstiefs aus Dezember 2018 bei 123,02 US-Dollar folgen. Hierzu bedarf es jedoch einer nachhaltigen und mindestens per Wochenschlusskurs bestätigten Auflösung der laufenden Handelsspanne. Um wieder deutliches Oberwasser zu gewinnen, müsste der Wert dagegen über 200,00 US-Dollar zulegen, in diesem Szenario wären weitere Zugewinne in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 332,55 und 233,96 US-Dollar vorstellbar. Ein echter Befreiungsschlag kann dagegen erst oberhalb des laufenden Abwärtstrends und mindestens der Kursmarke von 240,00 US-Dollar gelingen.

Meta Platforms (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: