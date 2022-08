JPMORGAN stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2,40

Kursziel alt: 2,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach dem Quartalsbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2,40 Euro belassen. Analystin Delphine Lee lobte in einer am Montag vorliegenden Studie die starke Ertragsentwicklung der italienischen Großbank. Sie habe vor allem deshalb ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) 2023 leicht angehoben. Lee begründete dies vor allem mit höheren Nettozinserträgen sowie mit Verkäufen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 14:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2022 / 14:46 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.