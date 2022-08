Smart Country Startup Award startet in die nächste Runde (FOTO)

Berlin (ots) -



- Bis 18. September in den Kategorien Smart City und GovTech bewerben

- Finalisten pitchen am 19. Oktober auf der Smart Country Convention in Berlin

um je 5.000 Euro Preisgeld



Ob Blockchain zum Vertragsmanagement statt Keller voller Akten in der Verwaltung

oder Künstliche Intelligenz bei der Verkehrssteuerung, um das Warten an roten

Ampeln auf menschenleeren Straßen zu vermeiden - digitale Technologien könnten

unser Leben und unseren Alltag moderner, effizienter und vor allem einfacher

machen. Und das gilt für große Städte ebenso wie für kleine Gemeinden. Startups,

die entsprechende Ideen und Lösungen haben, können sich ab heute für den Smart

Country Startup Award in den Kategorien Smart City und GovTech bewerben, der im

Rahmen der Smart Country Convention (SCCON) (https://www.smartcountry.berlin/)

des Digitalverbands Bitkom und der Messe Berlin am 19. Oktober vergeben wird.