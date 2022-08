Hoffen aufs Freiwilligenjahr? 7 Punkte, die Handwerker sofort umsetzen sollten, um Mitarbeiter zu finden (FOTO)

Passau (ots) - Das freiwillige Handwerkerjahr gibt vielen Betrieben die Hoffnung

auf personelle Unterstützung. Doch wird ein freiwilliges soziales Jahr das

Problem allein nicht lösen. "Um Fachkräfte anzuziehen, gehört mehr dazu, als

einen angesehenen Abschnitt im Lebenslauf zu bieten", sagt Justin Böttger.



"Das ist natürlich ein guter Anfang, aber um wirklich langfristig etwas zu

ändern, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden." Böttger ist spezialisiert

darauf, Handwerksbetriebe bei einer effizienten Mitarbeitergewinnung zu

unterstützen. Gern nennt er im Folgenden sieben Punkte, die Handwerksunternehmen

sofort umsetzen können, um die Personalnot wirklich zu bekämpfen.





Punkt 1: Digital sichtbar werdenDas moderne Recruiting nutzt das Internet. Firmen, die für Fachkräfte undAuszubildende interessant sein wollen, müssen von diesen gefunden werden können.Wer aber in den sozialen Medien nicht aktiv ist, ist für die Zielgruppe auchnicht sichtbar. Wichtig ist es somit, nicht nur eine eigene Webseite aufzubauen,sondern auch über Instagram oder Facebook den Kontakt zu Bewerbern herzustellen.Punkt 2: Die Vorteile klar kommunizierenZudem ist es sinnvoll, den Bewerbern mehr zu bieten als nur einen sicherenArbeitsplatz und ein gutes Gehalt. Gewünscht sind Benefits, die andere Firmenihren Angestellten nicht ermöglichen. Je mehr Vorteile sich durch den Wechseldes Betriebs ergeben, desto attraktiver wirkt der Arbeitgeber auf die Fachkraft.Das ist die Basis, um bald schon neues Personal begrüßen zu können.Punkt 3: Den Berufseinstieg einfacher gestaltenGerade jungen Angestellten fällt es oft aber schwer, sich im neuen Betriebwohlzufühlen. Sie kennen die einzelnen Angestellten und Abteilungen sowie dieStrukturen und die Abläufe noch nicht. Ratsam ist es daher, die jungenMitarbeiter optimal zu unterstützen, indem ihnen ein älterer und erfahrenerKollege an die Seite gestellt wird, der mit Rat und Tat aushilft.Punkt 4: Ein eigenes Schulungssystem nutzenAllerdings gelingt auch Fachkräften mit langjähriger Berufserfahrung der Wechseldes Arbeitsplatzes nicht immer sofort. Daher lohnt sich der Aufbau einesdigitalen Schulungssystems, auf das die Mitarbeiter der Firma zugreifen können -und das alle offenen Fragen beantwortet. Die Inhalte können durch die erfahrenenKollegen mitgestaltet werden. Auf diese Weise gelingt es, das vorhandeneKnow-how effizient und gewinnbringend weiterzugeben.Punkt 5: Der Fokus wird auf das Image als Arbeitgeber gelegtBetriebe, die langfristig ein erfolgreiches Recruiting entwickeln möchten,müssen sich selbst jedoch als attraktive Arbeitgebermarke positionieren. Damitsteigen in der Regel die Bekanntheit und die Sichtbarkeit. Erreicht werden kanndas Ziel durch eine stärkere Präsenz im Internet. Zudem sind Werbemaßnahmen auchim lokalen Umfeld einzuplanen - wie etwa durch Aushänge im Bus oder dergleichen.Punkt 6: Das Potenzial der Digitalisierung ausschöpfenAllgemein lässt sich feststellen, dass viele Handwerksbetriebe noch lange nichtden Sprung in die Gegenwart geschafft haben. Insbesondere die Chancen destechnischen Fortschritts bleiben vielfach ungenutzt. Wichtig ist es somit, dieeigene Digitalisierung voranzutreiben, moderne Geräte im Job zu verwenden, damitden Papierverbrauch zu reduzieren und insgesamt als Unternehmen einen Schrittnach vorn zu gehen.Punkt 7: Aufstiegsmöglichkeiten anbietenAbschließend gilt es, den Fachkräften nicht nur einen attraktiven Arbeitsplatzzu bieten, sondern ihnen auch Möglichkeiten zur Weiterbildung und zumberuflichen Aufstieg zu eröffnen. Denn viele Bewerber wollen nicht auf ihremgegenwärtigen Leistungsstand stagnieren, sondern ihr Know-how verbessern - zumalvon fachkundigen Kollegen gleichfalls die Firma profitiert. Je stärker derBetrieb diese Chancen kommuniziert, desto mehr Bewerbungen wird er künftigerhalten.Über Justin Böttger:Justin Böttger ist Experte für Mitarbeitergewinnung in der Handwerksbranche.Seine Erfahrung sammelte er im Familienbetrieb für Sanitär-, Heizungs- undKlimatechnik. Dort lernte er schon früh die typischen Probleme bei derPersonalgewinnung im Handwerk kennen. Auch befreundete Handwerker aus denverschiedensten Branchen waren dem Fachkräftemangel ausgesetzt. Nach seinererfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK entwickelte derExperte eine Lösung für das langjährige Problem. Mit seiner Methode konnte erdie offene Stelle im Betrieb seines Vaters in nur fünf Wochen besetzen und dassollte kein Einzelfall bleiben. Er gründete die EGROMA GmbH und hilft mit seinemTeam guten Handwerksbetrieben dabei, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen.Weitere Informationen unter: https://egroma.de/Kontakt:EGROMA GmbHJustin BöttgerE-Mail: mailto:kontakt@egroma.deWebseite: https://egroma.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162076/5286777OTS: EGROMA