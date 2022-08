FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Zuletzt fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,43 Prozent auf 158,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,77 Prozent. Sie bewegt sich damit in der Nähe ihres tiefsten Stands seit April. Deutliche Kursgewinne gab es in Italien.

Gestützt wurden die Anleihen durch schwache Wirtschaftsdaten. Konjunkturdaten aus dem Euroraum zeichneten ein trübes Bild: Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für die Industrie fiel im Juli unter die Wachstumsgrenze von 50 Punkten. Der Industriesektor versinke in einem immer steileren Abschwung und erhöhe damit das Rezessionsrisiko, kommentierte Chris Williamson, Chefökonom von S&P Global.