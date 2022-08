Kommt bald die nächste Corona-Welle? 5 Maßnahmen, wie Apotheken frühzeitig ihr Personal aufstocken (FOTO)

Lampertheim (ots) - Corona hat uns immer noch im Griff und im kommenden Herbst

sagen Experten bereits wieder steigende Zahlen voraus. Personal wird ausfallen,

während gleichzeitig mehr Menschen die Apotheken stürmen. Ein Ungleichgewicht,

welches Apotheken jetzt schon verhindern sollten.



"Um in ein paar Monaten nicht in Unterbesetzung den Laden am Laufen zu halten,

müssen die Recruiting-Maßnahmen frühzeitig auf die Bedürfnisse im Herbst

angepasst werden", sagt Nicolas Klose. Er ist Geschäftsführer der RR Agency und

steht Apotheken bei der Personalgewinnung unterstützend zur Seite. Gerne zeigt

er im Folgenden fünf Maßnahmen, wie Apotheken vor dem Herbst für ausreichend

Personal sorgen.





Schritt 1: Einfaches Bewerbungsverfahren"Immer wieder sehen wir Apotheken, die den Bewerbungsprozess unnötig schwierigmachen", erklärt Nicolas Klose. Oft gibt es noch nicht mal eine Karriere-Seite,über die Bewerber schnell und einfach Kontakt aufnehmen können. Manchmal wirddas Stelleninserat noch als PDF hochgeladen und es wird erwartet, dassInteressenten sich per E-Mail oder sogar per Post melden. Eine Bewerbung zusenden, muss aber heute so einfach und unbürokratisch möglich sein, wie derKontakt mit Freunden und Bekannten auf Social Media.Schritt 2: Frühzeitig mit der Suche beginnenWenn die Mitarbeiter völlig überlastet sind, ist es zu spät, um mit der Suchenach neuen Kräften zu beginnen. Besser ist es, das ganze Jahr über nachMitarbeitern zu suchen, denn es gibt Phasen, in denen nahezu keine Bewerbungeneingehen. Das Sommerloch zum Beispiel ist kein geeigneter Zeitpunkt, um unterHochdruck nach Kandidaten zu suchen. Wer gerade keine offene Stelle hat undtrotzdem einen geeigneten Bewerber findet, sollte diesen auch einstellen, bevorwieder ein Engpass entsteht.Schritt 3: Besser mehr Personal einstellen, als hinterher unter Druck zu geratenApotheken müssen langfristig denken. Läuft die Suche nach Mitarbeitern das ganzeJahr, sollte man geeignete Bewerber dann einstellen, wenn sie gerade zurVerfügung stehen, nicht erst, wenn Personalmangel herrscht. Wer die Möglichkeithat, sollte immer mehr Personal einstellen, als er benötigt, denn es kann sichjederzeit schnell etwas ändern. Gründe, wie Schwangerschaften, das Pflegen derFamilie oder ein Umzug aus privaten Gründen können hier schnell zuPersonalmangel führen. Diese Möglichkeiten muss ein guter Arbeitgeber im Blickhaben.Schritt 4: Online und offline für Omnipräsenz sorgen"Eine Stellenausschreibung in der Kammer oder ein Aushang in der Apothekereichen schon lange nicht mehr, um geeignete Bewerber zu finden", warnt NicolasKlose. Der Fachkräftemangel ist so groß, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpftwerden müssen. Dazu gehört heute vor allem die Sichtbarkeit im Internet.Fachkräfte informieren sich heute auf Social-Media-Portalen über attraktiveArbeitgeber, wer hier nicht aktiv wird, kann kaum noch mit qualifiziertenBewerbungen rechnen!Schritt 5: Die richtige Sprache verwendenDie Wahl der richtigen Worte ist entscheidend für den Erfolg einerStellenanzeige. Unpersönliche Texte nach dem Motto "Wir suchen/wir bieten" gehenin der Masse unter, flexible Arbeitszeiten und gute Bezahlung sind heute auchselbstverständlich. Wer viele Bewerbungen erhalten will, muss die Bewerberemotional ansprechen und zeigen, dass er ihre Bedürfnisse versteht. VielenAngestellten in Apotheken ging es zum Beispiel in der Corona-Phase nicht gut.Ein attraktiver Arbeitgeber zeigt, dass er diese Probleme versteht und es bessermacht.Über Nicolas Klose:Nicolas Klose ist der Gründer und Geschäftsführer der RR Agency GmbH. AlsMarketing Experte unterstützt er, mithilfe digitaler Marketingstrategien,Apotheken und Unternehmen im Pharmabereich der gesamten DACH-Region dabei,qualifiziertes Fachpersonal und Neukunden zu gewinnen. Seinen Kunden ermöglichter damit, mehr Sichtbarkeit im Internet zu erlangen und den Markt ihrer Regionnachhaltig zu prägen. Weitere Informationen unter: http://www.rragency.deKontakt:RR Agency GmbHNicolas Klose und Mara MaierE-Mail: mailto:kontakt@rragency.deWebseite: https://rragency.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162246/5286819OTS: RR Agency GmbH