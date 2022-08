Ausbildungsjahr 2022 - drei junge Talente begehen ihren Berufseinstieg bei rku.it (FOTO)

Herne (ots) - Ab dem 1. August 2022 begleitet die rku.it GmbH drei jungeMenschen in ihren neuen Lebensabschnitt. In den kommenden Jahren werden sie imBeruf Fachinformatiker*in Fachrichtung Systemintegration sowie in den dualenStudiengängen der Softwaretechnik und Wirtschaft aus- und weitergebildet.Insgesamt fördert der IHK-Ausbildungsbetrieb aus Herne damit 23 Nachwuchskräfte.Ein guter Start macht vieles leichter. So hat rku.it die "Welcome Days" fürseine Young Professionals etabliert. In vier Tagen erhalten sie erste Einblickein ihr neues berufliches Umfeld. Das Programm startet mit Wissenswertem zumUnternehmen, zur Ausbildung und zum Studium. An Tag zwei dreht sich alles um dieGesundheit im Arbeitsalltag. Neben nützlichen Tipps zur gesunden Ernährung undzur Bewegung erfahren die Teilnehmenden mehr zu den vielseitigen Angeboten, mitdenen rku.it die eigenen Mitarbeitenden in diesem Bereich und in derWork-Life-Balance unterstützt. Ebenfalls praktisch ausgerichtet ist Tag drei,der sich den im Unternehmen genutzten digitalen Kommunikationskanälen und ihrerHandhabung widmet. Ihren Ausklang finden die "Welcome Days" mit einemgemeinsamen Besuch des Heinz Nixdorf MuseumsForums in Paderborn. "Junge Talenteder Region aktiv zu fördern, ist eine wichtige Säule unserer Unternehmenskultur.Wir freuen uns sehr auf unsere Neuzugänge und sind stolz, ein Teil ihrerberuflichen Weiterentwicklung zu sein", sagt Dirk Stieler, Geschäftsführer vonrku.it.Hintergrundinformationen: rku.it GmbH Als Service-Provider von IT-Lösungenbietet rku.it seit 1961 vorrangig in der Versorgungs- und Verkehrswirtschaftzuverlässige sowie zukunftsorientierte Outsourcing- und Beratungsleistungen. DasPortfolio reicht von der Bereit- stellung und dem Betrieb von IT-Infrastrukturenund Cloud-Services bis hin zur Anwendungsberatung und dem Business ProcessOutsourcing auf Basis einer neuen IT-Plattform. Über 130 Unternehmen vertrauenauf die Leistungen des Herner SAP Run Gold- und Microsoft-Partners.https://rku-it.de (https://rku-it.dd)Pressekontakt:Birthe JungbluthCorporate Communication ManagerinTelefon: +49 2323 3688-226E-Mail: mailto:presse@rku-it.derku-it.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164591/5286871OTS: RKU.it