Flug durch langwierige Sicherheitskontrolle verpasst? OLG Frankfurt spricht Verbrauchern sensationelle Entschädigung zu

Lahr (ots) - Wer aufgrund langsamer Sicherheitskontrollen seinen Flug verpasst,

kann vom Bund Schadensersatz verlangen. Um für seinen notwendig gewordenen

Ersatzflug Geld zu erhalten, muss der Verbraucher jedoch rechtzeitig am Check-in

erscheinen und von dort ohne größere Verzögerungen die Sicherheitskontrollen

aufsuchen. Das Oberlandesgericht Frankfurt sprach unter diesen Voraussetzungen

zwei Verbrauchern Entschädigung für zusätzliche Tickets und Übernachtungen zu

(Az. 1 U 220/20). Grund für die Verzögerung waren in dem Fall die langen

Wartezeiten an den von der Bundespolizei durchgeführte Passagierkontrollen. Die

Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer prüft für betroffene Verbraucher im

kostenlosen Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) die Chancen auf

Schadensersatzansprüche gegenüber der Bundesrepublik. Dr. Stoll & Sauer gehört

zu den führenden Kanzleien im Verbraucherschutz.



Verbraucher waren rechtzeitig am Check-in