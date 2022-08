Britisches Handelsministerium startet bei den Commonwealth Games die erste Handels- und Investitionskampagne ihrer Art

London (ots/PRNewswire) -



- Neue Handelskampagne, die auf alle 55 anderen Staaten des Commonwealth

ausgerichtet ist

- Marketing-Blitzaktion zum Start der Commonwealth Games in Birmingham

- Kampagne soll auf den Zusagen zur Steigerung des Handels auf dem Treffen der

Regierungschefs des Commonwealth im letzten Monat aufbauen



Zum Auftakt der Commonwealth Games in Birmingham startet eine neue Kampagne zur

Förderung des Handels mit Ländern von Vancouver bis Vanuatu.





Das Commonwealth macht ein Drittel der Weltbevölkerung aus - von derzweitgrößten Nation der Welt (Indien mit 1,4 Milliarden Menschen) bis zurzweitkleinsten (Nauru mit 13.000). Der Gesamthandel mit dem Commonwealth beliefsich im Jahr 2021 auf 120,6 Milliarden Pfund, was 9,4 % des gesamten Handels desVereinigten Königreichs entspricht.Und nun zielt eine ehrgeizige neue Kampagne des Ministeriums für internationalenHandel (DIT) darauf ab, jedes einzelne Land des Commonwealth zu erreichen - einePremiere für eine internationale Handelsförderungskampagne.Neben bekannteren Zeitungen wie dem kanadischen Globe and Mail, dem NZ Heraldund dem Gleaner in Jamaika wird die Kampagne auch in der Vanuatu BusinessReview, der Togo Presse und dem Mihaaru auf den Malediven erscheinen.Sie wird Unternehmen aus dem gesamten Commonwealth ins Rampenlicht rücken undzeigen, warum das Vereinigte Königreich mit seinen Weltklasse-Talenten, seinemausgabefreudigen Verbrauchermarkt und seinem unternehmensfreundlichenRegulierungsumfeld der beste Ort der Welt für Investitionen ist. Sie wird auchunsere fantastischen Exporteure hervorheben und dazu beitragen, die weltweiteNachfrage nach britischen Waren und Dienstleistungen zu steigern.Die Ministerin für internationalen Handel Anne-Marie Trevelyan sagte:"Das Commonwealth besteht aus einigen der vielfältigsten und dynamischstenVolkswirtschaften der Welt und erstreckt sich über den gesamten Globus.Angesichts des prognostizierten Anstiegs des Bruttoinlandsprodukts um fast 40Prozent in den nächsten fünf Jahren haben wir die große Chance, den Handel mitden Commonwealth-Ländern anzukurbeln.Diese aufregende Kampagne, die einige Länder zum ersten Mal erreicht, wird dasBewusstsein für die spannenden Möglichkeiten zur Ankurbelung des beiderseitigenHandels, zur Förderung von Unternehmen und Wirtschaftswachstum und zurUnterstützung lokaler Gemeinschaften schärfen.Die neue Initiative ist Teil der umfassenderen GREAT Global Trade Campaign undsoll den Erfolg von Handel und Investitionen mit dem Commonwealth aufzeigen und