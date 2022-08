Leipziger Frachtairline CLG stellt Betrieb ein

Wirtschaft/Luftfahrt (ots) - Leipzig - Wegen der Russland-Sanktionen muss eineerste größere mitteldeutsche Firma den Betrieb einstellen: Der bereitsinsolventen Leipziger Frachtairline Cargo Logic Germany (CLG) ist es nachAngaben des Insolvenzverwalters Lucas Flöther bisher nicht gelungen, einenInvestor zu finden. "Wir haben nun vorsorglich fast allen Mitarbeiterngekündigt", sagte Flöther der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Dienstag-Ausgabe). Vor wenigen Tagen habe sich zwar noch ein Interessentgemeldet, doch die Übernahmechancen seien "eher gering", so Flöther.Wegen der Russland-Sanktionen infolge des Ukraine-Krieges hatte dasLuftfahrt-Bundesamt bereits Anfang März entschieden, dass die vier Boeing 737der Gesellschaft nicht mehr abheben dürfen. Die Maschinen strandeten auf denFlugplätzen Budapest (Ungarn), Katowice (Polen), Helsinki (Finnland) und Ostrava(Tschechien). Der Grund für die Stilllegung hängt mit der Eigentümerstruktur derAirline zusammen. Die CLG ist eine hundertprozentige Tochter der britischenCargo-Logic Holding. Deren Eigentümer ist der Russe Alexey Isaikin - der auf derSanktionsliste der EU steht.Am 10. Mai meldete die CLG Insolvenz an. Der hallesche Anwalt Flöther, derbereits die Insolvenzen der Fluggesellschaften Air Berlin und Condor begleitete,ging auf Investorensuche. "Es gab auch eine Reihe von Interessenten, die sichvielfach aufgrund der unklaren Sanktionslage zurückgezogen haben", sagteFlöther. In Gesprächen mit dem Bundesverkehrsministerium hat Flöther nun zwarerreicht, dass die insolvente Airline von der Sanktionsliste gestrichen wird.Doch fehlen nach seinen Worten nun Geld und Investoren für die Fortführung.Die CLG, die vor der Pleite knapp 100 Piloten beschäftigte, flog vor allem fürden Logistiker DHL, der am Flughafen Leipzig/Halle sein europäischesLogistikkreuz betreibt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5286907OTS: Mitteldeutsche Zeitung