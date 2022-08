Shanghai Electric kündigt anlässlich des Internationalen Tages der Freundschaft ein fortgesetztes Engagement zur Förderung der Freundschaft zwischen China und Pakistan an

SHANGHAI, 2. August 2022 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric kündigte am Internationalen Tag der Freundschaft an, dass das Unternehmen seine unermüdlichen Bemühungen zur Förderung der chinesisch-pakistanischen Freundschaft fortsetzen und einen Beitrag zu den lokalen Gemeinschaften in Pakistan leisten wird.

Am 28. März brach in dem abgelegenen Dorf Varwai im Bezirk Islamkot Tharparkar in der Provinz Sindh, Pakistan, ein Feuer aus. Aufgrund des trockenen Klimas in der Region breitete sich das Feuer in kürzester Zeit auf das gesamte Dorf aus. Allerdings waren die Möglichkeiten zur Brandbekämpfung in dem abgelegenen Dorf recht begrenzt.