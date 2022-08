The Standard, Bangkok Mahanakhon wird offiziell als Asien-Flaggschiff der Global Group eröffnet

BANGKOK, 02. August 2022 /PRNewswire/ -- The Standard freut sich, die Eröffnung von The Standard, Bangkok Mahanakhon, seinem Flaggschiff in Asien und der jüngsten Ergänzung des Portfolios der King Power Group, bekannt zu geben. Das Hotel wird die Architektur und Energie des ikonischen Gebäudes zum Hebel machen und die für die Marke typische Mischung aus Kultur, Design, Unterhaltung und Gastfreundschaft in die thailändische Hauptstadt bringen. Mit 155 Zimmern und Suiten und einer zentralen Lage in der Innenstadt von Bangkok bietet das Hotel den perfekten Ausgangspunkt für einen Ausflug in die Altstadt, wo eine Fülle von kulturellen Attraktionen und eine dynamische Kunstszene auf Sie warten. Um die unverwechselbare Energie der thailändischen Hauptstadt widerzuspiegeln, wird das Ethos des The Standard „alles außer Standard" in aufregende Annehmlichkeiten, ein einzigartiges kulinarisches Programm in sechs gastronomischen Einrichtungen und Tagungsräume umgesetzt, die neue Maßstäbe setzen.

Srettha Thavisin, Vorsitzender von Standard International, erklärte: „Wir sind unglaublich begeistert von der Einführung von The Standard, Bangkok Mahanakhon in Thailand. Dieses ikonische Flaggschiff-Hotel von The Standard stellt ein außergewöhnliches Phänomen in der Hotelbranche dar, nicht nur in Asien, sondern auch weltweit. Wir sind zuversichtlich, dass The Standard, Bangkok Mahanakhon einen großen Erfolg haben wird, indem es das ultimative Hotelerlebnis bietet - anders als jedes andere in Thailand."

Im Einklang mit der Stadt

Der spanische Künstler und Designer Jaime Hayon und das preisgekrönte hauseigene Designteam von The Standard haben sich bei der Konzeption des Hauses mit der Synergie zwischen dem Schmelztiegel der Kulturen in Bangkok und der freien künstlerischen Entfaltung auseinandergesetzt. Die daraus resultierenden Räume sind frisch und mit Neuinterpretationen kultureller Elemente verwoben, wie Marco Brambillas Video-Monument für Hollywood-Träume und -Exzesse in der Lobby. Dieses provokante Kunstwerk mit dem Titel „Heaven's Gate" ist der erste Teil der „Box"-Serie, einem Konzept, das vom ersten Haus der Marke in Hollywood inspiriert wurde, in dem ständig wechselnde Kunstinstallationen zu sehen waren.