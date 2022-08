Valour Inc. kündigt neue Produktmanagerin, Elaine Bühler, an

Frau Bühler, die zuvor als Produktmanagerin für Amun/21Shares tätig war, war für die Orchestrierung der Einführung von Krypto-ETPs auf dem Schweizer und europäischen Markt verantwortlich. Dadurch verfügt sie über spezielle Branchenkenntnisse, die sowohl das traditionelle Finanzwesen als auch die Technologie betreffen.

„Das Team von Valour freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Elaine, da sie das Unternehmen dabei unterstützen wird, sein Engagement im Bereich der digitalen Vermögenswerte weiter auszubauen, insbesondere im Hinblick auf die Erweiterung unserer Produktpalette und des Angebots an physisch besicherten Kryptowährungs-ETPs in Europa", sagte Russell Starr, CEO von Valour.

Die Einstellung von Frau Bühler ist die dritte Verstärkung des Asset-Management-Teams des Unternehmens innerhalb weniger Wochen, nachdem vor kurzem bereits Marco Infuso, Chief Sales Officer, und Peter Märkl, General Counsel, eingestellt wurden.

Valour bietet vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an vier europäischen Börsen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI ), Cardano ( ADA ), Polkadot ( DOT ), Solana ( SOL ), Avalanche ( AVAX ), Cosmos ( ATOM ) und Enjin ( ENJ ) ETPs, sowie Valours Flaggschiffprodukte Bitcoin Zero und Valour Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC ) und Ethereum ( ETH ) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind, während Wettbewerber bis zu 2,5 % an Verwaltungsgebühren verlangen.