Am Abend reist Baerbock nach Kanada weiter. In Montreal wird sie bei ihrem Antrittsbesuch Außenministerin Melanie Joly treffen. Kanada ist Nato-Partner Deutschlands und gehört zur G7 führender demokratischer Wirtschaftsmächte. Deutschland hat derzeit den Vorsitz in dieser Staatengruppe./mfi/scb/DP/zb

Die Außenministerin war am Montag auch zu einem Gespräch mit UN-Generalsekretär António Guterres zusammengekommen - bei dem Treffen dürfte es unter anderem auch um die höchst angespannte Lage im Krisenstaat Mali gegangen sein. Deutschland stellt Truppen für die UN-Friedensmission Minusma in dem westafrikanischen Land, in dem die terroristischen Attacken sich zuletzt intensiviert hatten und auch die Spannungen mit der Militärregierung des Landes gestiegen waren.

NEW YORK (dpa-AFX) - Am zweiten Tag ihrer Nordamerika-Reise hält Außenministerin Annalena Baerbock in New York eine Grundsatzrede zu den transatlantischen Beziehungen. An der 1933 gegründeten Hochschule New School for Social Research, die in ihren Anfangsjahren Zufluchtsort für vor Nationalsozialismus und Faschismus in Europa geflohene Wissenschaftler war, wird sie am Dienstag außerdem mit Studenten diskutieren.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer