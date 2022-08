(PLX AI) – Pfeiffer Vacuum half year revenue EUR 440.6 million, up 12.6%.half year EBIT EUR 60.1 millionhalf year EBIT margin 13.6%half year orders EUR 580.1 millionOutlook FY EBIT margin 14% (unchanged)Says unprecedented sales levels in the first …

Pfeiffer Vacuum Keeps FY Outlook Unchanged After Record H1 Sales

