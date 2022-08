Wirtschaft Fachkräftemangel erreicht neuen Höchststand

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Fachkräftemangel erreicht in Deutschland einen neuen Höchststand. Im Juli waren 49,7 Prozent der Unternehmen beeinträchtigt, so eine Umfrage des Ifo-Instituts.



Es sei der höchste Wert seit Beginn der Erhebungsreihe im Jahr 2009. Der bisherige Rekord vom April (43,6 Prozent) wurde damit übertroffen. "Immer mehr Unternehmen müssen ihre Geschäfte einschränken, weil sie einfach nicht genug Personal finden", sagte Stefan Sauer, Arbeitsmarktexperte am Ifo-Institut.