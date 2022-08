Das DemoHyTruck-Projekt baut derzeit einen Prototypen eines Lastwagens der Klasse 8/40 Tonnen mit herausragender Leistungsdichte, der einen perfekten Formfaktor bietet, um die Integration von Brennstoffzellensystemen mit über 300 kW netto in Standard-Lkw-Chassis zu ermöglichen. Der DemoHyTruck-Prototyp wird Mitte 2023 auf der Straße unterwegs sein, angetrieben von Brennstoffzellen-Stacks, die von TECO2030 geliefert werden.

HyTruck (zur Unterstützung des DemoTruck von AVL) ist ein von der österreichischen Regierung gefördertes Projekt mit dem Ziel, ein Hochleistungs-Brennstoffzellensystem einschließlich seiner Schlüsseltechnologien zu entwickeln, zu bauen, zu kalibrieren und zu validieren, um die Anforderungen von Nutzfahrzeugen hinsichtlich Leistung und Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu erfüllen. Das Projektkonsortium besteht aus mehreren kompetenten Partnern wie AVL, DB Schenker, EI-JKU, EMT, EVN AG, FEN, FPT, HyCentA, PBX, Rosenbauer, Technische Universität Wien, VKM und WIVA. Das Projekt hat eine Laufzeit von 36 Monaten, wobei das Brennstoffzellen-Systemkonzept bis Ende 2019 verfügbar ist. AVL übernimmt die Koordination des Projekts sowie die technische Konzeptentwicklung des Brennstoffzellen-Antriebsstrangs, einschließlich Kühlung, Betriebsstrategie, Verpackung und Brennstoffzelle Systementwicklung.

Erfahren Sie hier mehr über das HyTruck-Brennstoffzellensystem von AVL: https://www.youtube.com/watch?v=RcIQ2ROgaOE

„Wir freuen uns, wieder mit AVL an einem neuen Projekt zusammenzuarbeiten, bei dem unsere Brennstoffzellen-Stacks bereits Mitte 2023 in einer klassenführenden Anwendung für schwere Lkw validiert werden! Diese Gelegenheit positioniert die Gigafactory von TECO2030 in Narvik als starken Konkurrenten für den kommenden Nachrüstmarkt für Lkw, lange vor dem versprochenen Markteintritt der OEMs bis 2030", sagte Tore Enger, Group CEO bei TECO 2030. „Dieses neue Projekt wird eine zusätzliche Einnahmequellen für unsere Produktion von Brennstoffzellen-Stacks", ergänzt Enger.