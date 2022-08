Tatsächlich fördert YouTube inzwischen mehr Kurzform-Inhalte, während TikTok die Zeitdauer der Videos ausdehnt. Instagram wiederum gleicht sich TikTok an, indem es den Schwerpunkt auch auf kurze Videos verlagert. „Das alte Sprichwort ‚Das Medium ist die Botschaft‘ gilt nicht mehr uneingeschränkt“, bringt es Vinokurov auf den Punkt.

Soziale Medien: Plattformen nähern sich an

In der Vernetzung über die Sozialen Medien sieht er eine große Chance für sein Unternehmen. Immerhin sind alleine jede Minute 44 Millionen User auf Facebook aktiv, 164 Millionen auf TikTok – meist per Smartphone. Eine immer wichtigere Rolle nehmen gestreamte Live-Events ein. Investoren erkennen das Potential des „geteilten Augenblicks“ von Fans rund um den Globus und zahlen große Summen, um sich die Rechte zu sichern.

Für Vinokurov erreichen digitale E-Sports-Events mittlerweile eine ähnliche Dimension wie reale Sportereignisse. So treten E-Sports-Spieler in Profi-Ligen an. Sie werden gecoacht, bezahlt wie Spitzenathleten und unterschreiben Werbeverträge in beachtlicher Höhe. „In zehn bis fünfzehn Jahren wird eine neue Generation Sport und E-Sports als gleichwertig erachten“, prophezeit Vinokurov.

Fan-Communitys über Soziale Medien hinweg vernetzt

Aufgrund seiner breiten Aufstellung besteht der adressierbare Markt für Fandifi aus Milliarden von Zuschauern und Millionen von Content-Erstellern. Der CEO verweist auf den Vorteil der agnostischen Fandifi-Plattform, die es den Autoren ermöglicht, mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Agnostisch bedeutet, dass Fandifi eine Vielzahl an Fremdsystemen unterstützt.