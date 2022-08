Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG stellt ein Spezialteam für Wasserstoff-Brennstoffzellen als ultimative Energiequelle der Zukunft zusammen

Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG (SYM:MB70, ISIN:DE000A3MQQ58, WKN:A3MQQ5) hat mit sofortiger Wirkung ein Spezialteam abgestellt, das sich mit Brennstoffzellen auf Basis von Wasserstoff beschäftigt. In Kooperation mit führenden chinesischen Universitäten und Forschungsinstituten wurde unmittelbar mit der Arbeit an einer bahnbrechenden Technologie begonnen, die sich auf die Erzeugung von Wasserstoff aus erneuerbarer Energie und durch Elektrolyse sowie auf die Optimierung von Wasserstofferzeugungssystemen konzentriert.