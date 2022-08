Seit nunmehr Anfang September 2020 und einem Kursstand von 0,9291 GBP steckt der Euro gegenüber dem britischen Pfund in einer Korrekturphase fest, den Höhepunkt markierte ein Tief bei 0,8202 GBP Anfang März dieses Jahres. Dort konnte zwar ein zwischenzeitlicher Trendwechsel vollzogen werden, anschließend kam es zu einem Anstieg an die Verlaufshochs aus dem Frühjahr 2021 um 0,8720 GBP. Seitdem mussten Euro-Bullen wieder herbe Verluste in den Bereich von 0,8345 GBP und somit den seit März dieses Jahres laufenden Aufwärtstrend einstecken. Sollte dieser gebrochen werden, würden sich neuerliche Handelsansätze auftun.

Zitterpartie geht weiter

Sollte sich die Gemeinschaftswährung weiter abschwächen und mindestens auf Wochenschlusskursbasis unter 0,8345 US-Dollar zurückfallen, würde sich der Trendbruch vergleichsweise schnell bemerkbar machen und sofortiges Korrekturpotenzial an 0,8304 GBP freisetzen können. Weitere potenzielle Ziele könnte darunter bei 0,8249 GBP liegen, ehe wieder eine längere Gegenbewegung einsetzt. Um den drohenden Trendbruch zu verhindern, müsste dagegen der markante Bereich um 0,8478 GBP zurückerobert werden. Nur in diesem Fall könnten anschließende Gewinne an 0,8540 und womöglich noch 0,86 GBP vollzogen werden.