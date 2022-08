HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen sowie anderer Lebensmittelzusätze Symrise erhöht nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr die Umsatzprognose. "Insbesondere Anwendungen für Kosmetika, Feinparfümerie und Heimtiernahrung fragen Kunden stark nach", sagte Symrise-Chef Heinz-Jürgen Bertram laut Mitteilung vom Dienstag. Aber "auch Lösungen für Getränke und Lebensmittel haben sich sehr gut entwickelt." So kommen dem im deutschen Leitindex Dax notierten Unternehmen die Lockerungen und Aufhebungen von Corona-Beschränkungen in vielen Regionen zugute. Menschen verbringen ihre Freizeit vermehrt draußen und essen auch mehr in Restaurants. Die vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges deutlich gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten reicht das Unternehmen mit Preiserhöhungen an die Kunden weiter.

Vor diesem Hintergrund rechnet Symrise-Chef Heinz-Jürgen Bertram für 2022 nun mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft von deutlich mehr als sieben Prozent. Bisher wurde bei dieser Größe, die Übernahmen und Währungseffekte ausklammert, ein Plus von fünf bis sieben Prozent avisiert. Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen ein organisches Umsatzplus von gut zehn Prozent.