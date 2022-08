West Mining meldet erste Explorationsergebnisse für das Kupferprojekt Blue Cove

Vancouver, British Columbia - 2. August 2022 - West Mining Corp. („West“ oder das „Unternehmen“) (CSE: WEST) (OTC: WESMF) freut sich, erste Ergebnisse aus dem ersten Explorationsprogramm des Unternehmens (Prospektionsarbeiten und Probenahmen) auf dem Kupferprojekt Blue Cove in Neufundland bekannt zu geben. Das Explorationsprogramm 2022 begann am 4. April 2022 und wurde jetzt in Erwartung weiterer Ergebnisse unterbrochen. Die Prospektionsarbeiten an verschiedenen Standorten im Konzessionsgebiet führten zur Entnahme von 40 Gesteinsproben. Die Ergebnisse von 32 dieser Gesteinsproben liegen jetzt vor.