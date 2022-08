TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag deutlich verloren. Die Spannungen zwischen den USA und China wegen Taiwan belasteten. Nur die australische Börse hielt sich unter den größeren Finanzplätzen vergleichsweise gut.

Für Nervosität sorgte der mögliche Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Sie wird nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh erwartet. Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan, das die kommunistische Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China ansieht. Die Spitzenpolitikerin würde sich mit der Visite über Warnungen aus Peking hinwegsetzen, in denen auch mögliche militärische Gegenmaßnahmen angedroht wurden. China hatte die USA vor einer "sehr ernsten Lage und Konsequenzen" gewarnt, sollte Pelosi zu einem Besuch nach Taiwan reisen.