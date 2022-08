RWB zahlt mit drei weiteren Private-Equity-Dachfonds an Privatanleger aus (FOTO) Oberhaching (ots) - Die RWB kündigt erneut Auszahlungen aus drei Private-Equity-Dachfonds an. RWB Asia I und India III zahlen jeweils zehn Prozent aus. Anlegerinnen und Anleger des Fonds RWB Germany I erhalten 20 Prozent ihrer ursprünglichen Einlage.

Die angekündigten Auszahlungen im Überblick:



RWB Asia I: 10 Prozent (3. Auszahlung)



RWB Germany I: 20 Prozent (2. Auszahlung)



RWB India III: 10 Prozent (6. Auszahlung)



Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:



Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB in Deutschland den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 150.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus der erfahrenste Anbieter Europas in diesem Kundensegment.

