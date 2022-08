Wirtschaft DAX startet schwach - Öl billiger, Gas teurer

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Dienstag mit deutlichen Abschlägen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.375 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent unter Vortagesschluss.



Der Nikkei-Index hatte in der Nacht ebenfalls nachgelassen und das deutlich: am Ende lag der japanische Leitindex bei 27.595 Punkten und damit 1,4 Prozent niedriger. Die Preise für Öl und Gas gehen wie schon am Vortag weiter auseinander: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 99,43 US-Dollar, 60 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Montag. Gas verteuerte sich gleichzeitig um rund drei Prozent auf etwa 207 Euro pro Megawattstunde.





