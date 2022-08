OceanaGold konnte seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das Quartal, das am 30. Juni 2022 endete, bekanntgeben. Die Goldproduktion im zweiten Quartal betrug 112.296 Unzen und die Goldproduktion im ersten Halbjahr betrug 246.331 Unzen, ein Anstieg um 39 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021. Die konsolidierten All-in Sustaining Costs des zweiten Quartals beliefen sich auf 1.430 $ pro Unze und die konsolidierten AISC des ersten Halbjahres auf 1.243 $ pro Unze. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz im zweiten Quartal von 229 Mio. US$, ein EBITDA von 75 Mio. US$ und einen Nettogewinn nach Steuern von 19 Mio. US$, was zu einem Rekordumsatz im ersten Halbjahr von 515 Mio. US$, einem EBITDA von 233 Mio. US$ und einem Nettogewinn nach Steuern von 98 Mio. US$ führte. Die Gesellschaft verzeichnete einen vollständig verwässerten, bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,05 US-Dollar für das zweite Quartal und 0,16 US-Dollar für das erste Halbjahr. Die Nettoverschuldung verringerte sich zum 30. Juni 2022 auf 156 Mio. US$, bei einem Verschuldungsgrad von 0,38. Die Prognose für die Goldproduktion von 445.000 bis 495.000 Unzen Gold wurde bekräftigt. Die Prognose für die Kupferproduktion wurden auf 12.000 bis 14.000 Tonnen erhöht. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 305 und 365 Millionen Dollar liegen.

Weitere Informationen zum Geschäft von OceanaGold:

OceanaGold ist ein australischer Mid-Tier-Gold-Produzent mit mehreren laufenden Minen in den USA, Neuseeland und auf den Philippinen. Das Unternehmen befindet sich aktuell in einer Transformationsphase von einer größtenteils übertägigen Produktion hin zu einem Untertagebaubetrieb. OceanaGold will seine Jahresförderung von rund 362.000 Unzen Gold 2021 auf bis zu 495.000 Unzen Gold im laufenden Jahr 2022 und bis zu 620.000 Unzen Gold in 2024 erhöhen. Gleichzeitig sollen die All-In-Sustaining-Kosten von 1.250 US$ auf 1.000 US$ je Unze gedrückt werden.

Haile Goldmine – Lage und Infrastruktur

Eine der beiden großen Goldminen nennt sich Haile und liegt im US-Bundesstaat South Carolina. Seitdem man das erste Gold aus der modernen Haile Goldmine im Januar 2017 goss, und die kommerzielle Produktion im Oktober desselben Jahres erreichte, baute das Unternehmen Gold aus insgesamt vier Pits ab.

Die Gesellschaft errichtete in den vergangenen 5 Jahren einen erstklassigen CIL/Flotations/Ultra-Feinmahl-Prozesskreislauf und erweiterte die Oberflächeninfrastruktur.

2019 begann man mit Investitionen zur Rationalisierung der Verarbeitungsanlage und zur Verbesserung der Goldgewinnung. Außerdem wurde eine neue Tagebauflotte genehmigt und für den Betrieb mobilisiert, wodurch sich die Flottengröße drastisch erhöhte. Seit OceanaGold die Mine betriebt, hat sich Haile zur größten Goldmine an der amerikanischen Ostküste entwickelt.

Haile Goldmine – Förderung und Ressourcen

Die Haile Goldmine förderte 2021 insgesamt 190.000 Unzen Gold zu Tage. Die All-In-Sustaining-Kosten lagen bei 1.060 US$ je Unze.

Ende 2021 verfügte Haile über Reserven von 2,55 Millionen Unzen Gold und Ressourcen von 3,7 Millionen Unzen Gold.

Die aktuelle Minenlaufzeit beträgt etwa 12 Jahre.

Haile Goldmine – Exploration und zukünftige Förderung

Um die Minenlaufzeit auszuweiten, arbeitet OceanaGold stetig an der Erweiterung der Ressourcen und der Erschließung untertägiger Lagerstätten. So besitzt das Unternehmen unter anderem eine unterirdische Reserve für das Projekt Horseshoe und eine unterirdische Ressource für die nahe gelegene Lagerstätte Palomino.

Das Genehmigungsverfahren für den Abbau im Horseshoe-Untergrund, der im Jahr 2022 beginnen soll, ist im Gange. Neue Technologien tragen weiterhin dazu bei, den Wert der Haile-Aktiva zu steigern, einschließlich Optimierungsstudien für Minenpläne, Abbaumethoden, Prozessgewinnungen und die Auswahl der Ausrüstung. Für 2022 plant OceanaGold für Haile mit einer jährlichen Goldförderung von bis zu 160.000 Unzen.

2022 konnte man überragende Bohrergebnisse von Horseshoe Extension (unter anderem 7,45g/t Gold über 43,4 Meter) sowie von Palomino (unter anderem 7,77g/t Gold über sage und schreibe 101,3 Meter, 800 Meter von Horseshoe Reserve entfernt) nachweisen. Für 2022 plant OceanaGold eine Erhöhung der Förderung auf bis zu 155.000 Unzen Gold.

Die Explorationsarbeiten werden parallel zum laufenden Betrieb fortgesetzt, um neue Ressourcenziele zu identifizieren, und der Ausbau zu einem gleichzeitigen Untertagebaubetrieb befindet sich in der Endphase der technischen Planung und Genehmigung.

Macraes Operations – Lage und Infrastruktur

Die Macraes Operations liegen auf der Südinsel Neuseelands und sind die größte aktive Goldmine des Landes. Seit 1990 wurden dort über fünf Millionen Unzen Gold produziert. Der Betrieb besteht aus einer großen Übertagemine, einer Untertagemine und einer angrenzenden Verarbeitungsanlage, einschließlich eines Autoklaven zur Druckoxidation des Erzes. Die Macraes Operation hat mehrere außergewöhnliche Meilensteine gefeiert, einschließlich des Abgusses von fünf Millionen Unzen und des Abgusses des 10.000sten Barrens, beides im Jahr 2019.

Macraes Operations – Förderung und Ressourcen

Die Macraes Operations förderten 2021 insgesamt 130.300 Unzen Gold zu Tage. Die All-In-Sustaining-Kosten lagen bei 1.468 US$ je Unze.

Ende 2021 verfügte Macraes über Reserven von 1,2 Millionen Unzen Gold und Ressourcen von 3,0 Millionen Unzen Gold.

Die aktuelle Minenlaufzeit beträgt etwa 8 Jahre.

Macraes Operations – Exploration und zukünftige Förderung

Aktuell arbeitet das Unternehmen an der weiteren Erschließung der Untertage-Lagerstätte Golden Point Underground. Dort wurde kürzlich mit der Förderung begonnen. Besonderes hohes Explorationspotenzial sieht das Management dabei vor allem im Bereich der Projekte Round Hill und Tungsten.

Waihi Operation – Lage und Infrastruktur

Waihi Operation ist aktuell OceanaGolds Betrieb mit der geringsten Goldförderung, was sich allerdings in Kürze ändern wird. Der Waihi-Komplex liegt auf der Nordinsel Neuseelands und ist ein Untertage- und Tagebaubetrieb. Der Bergbau in Waihi hat eine Geschichte, die sich über drei Jahrhunderte erstreckt, nachdem in den 1800er Jahren erstmals Gold entdeckt wurde.

Waihi Operation – Förderung und Ressourcen

Waihi förderte 2021 insgesamt 27.700 Unzen Gold zu Tage. Die All-In-Sustaining-Kosten lagen bei 1.701 US$ je Unze.

Ende 2021 verfügte Waihi über Reserven von 0,64 Millionen Unzen Gold und Ressourcen von 2,16 (gemessen und angezeigt) sowie 1,5 (abgeleitet) Millionen Unzen Gold.

Die aktuelle Minenlaufzeit beträgt etwa 8 Jahre.

Waihi Operation – Drastische Produktionserweiterung in den kommenden Jahren

Sowohl die Förderung als auch die Minenlaufzeit sollen jedoch in den kommenden Jahren drastisch ausgeweitet werden. Dazu entwickelt das Unternehmen aktuell zwei Untertageprojekte.

Waihi Operation – Martha Underground

Eines davon nennt sich Martha Underground und stellt eine jüngst in Produktion gebrachte Untertage-Förderung dar, die vom aktuellen Waihi Pit ausgeht. Martha Underground verfügt über 620.000 Unzen Gold an Reserven und 1,38 Millionen Unzen Gold an Ressourcen, welche die Minenlaufzeit von Waihi um etwa 10 Jahre verlängern. Seit Mitte 2021 liefert Martha Underground Gestein für die Verarbeitung auf Waihi. Es wird erwartet, dass Martha Underground die jährliche Förderung von Waihi auf über 100.000 Unzen bringen wird.

Waihi Operation - Wharekirauponga

Ein noch größerer Produktionsschub für Waihi ist vom, etwa 10 Kilometer nördlich liegenden Projekt Wharekirauponga (WKP) zu erwarten. Es handelt sich dabei um ein hochgradiges Untertage-Projekt, das über 1,1 Millionen Unzen Gold mit durchschnittlichen Graden von mehr als 12g/t Gestein verfügt. Dabei konnte vor allem das Bohrprogramm 2020 einige sensationelle Abschnitte von zum Beispiel 48,9 Meter mit 22,8g/t Gold sowie 3,1 Meter mit 169g/t Gold aufdecken. 2021 erzielte man ähnlich großartige Bohrresultate von unter anderem 39,1g/t Gold über 10,3 Meter, 26,5g/t Gold über 10,2 Meter sowie 21,5g/t Gold über 15,7 Meter. Einmal in kommerzieller Produktion, könnte WKP ab 2023/24 Waihis Gesamtförderung auf über 300.000 Unzen pro Jahr bringen. Insgesamt rechnet OceanaGold für 2022 mit einer Förderung von bis zu 70.000 Unzen Gold. Im laufenden Jahr sollen zudem bis zu 20 Millionen US$ in eine ausgedehnte Explorationskampagne investiert werden.

Didipio Mine

OceanaGold erwarb die hochgradige Untertage-Gold- und Kupfermine im Jahr 2006 durch eine Fusion mit Climax Mining Ltd. und begann 2013 mit der kommerziellen Produktion im Tagebaubetrieb. Im Jahr 2015 wurde die Mine in den Untertagebetrieb überführt, wobei die Produktion aus dem Untertagebau Anfang 2017 begann. Die Didipio-Mine wird im Rahmen eines Financial or Technical Assistance Agreement (FTAA) Nr. 001 mit der philippinischen Regierung gehalten, dem ersten seiner Art, das auf den Philippinen seit 1994 ausgestellt wurde und dem Unternehmen Titel, Explorations- und Bergbaurechte im Rahmen einer festen Steuerregelung gewährt. Im Juni 2019 wurde die FTAA für eine zweite 25-jährige Laufzeit unter den gleichen Bedingungen verlängert. Die FTAA verleiht dem Unternehmen kein Eigentum an irgendwelchen Bodenschätzen. Vielmehr ist OceanaGold unter dieser Vereinbarung im Wesentlichen ein Auftragnehmer der Republik der Philippinen und die Mine ist ein nationales Gut. Anfang Juli 2019 wies der Gouverneur von Nueva Vizcaya die lokalen Regierungseinheiten an, den Betrieb von OceanaGold in der Didipio-Mine einzustellen. Durch Unterstützung vieler Einheimischer und des Büros des Präsidenten der Philippinen konnte die endgültige Verlängerung der FTAA im Juli 2021 erreicht werden. OceanaGold hat die Mine im November 2021 wieder in Betrieb genommen und konnte bis Jahresende immerhin noch 14.900 Unzen Gold und 2.300 Tonnen Kupfer fördern. Die Mine kann pro Jahr normalerweise etwa 100.000 bis 110.000 Unzen Gold und 11.000 bis 13.000 Tonnen Kupfer fördern, was für das laufende Jahr 2022 auch als Ziele ausgegeben wurde.

Rekordförderung voraus

OceanaGold hat sich als Mid-Tier Gold-Produzent etabliert und startet nun mit seinen Untertage-Projekten richtig durch. Vor allem Waihi mit seinem zukünftigen Satellitenprojekt WKP wird dabei eine gewichtige Rolle spielen. Zusätzlich wird Didipio wieder hochgefahren, was die jährliche Förderung um weitere 100.000 Unzen steigert. 2021 war ein überaus transformatives Jahr für OceanaGold, mit mehreren Management-Veränderungen, mit denen die Weichen für eine enorme Förderausweitung gestellt wurden. Im April 2022 folgte gar ein Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Neuer CEO wurde Gerard Bond, der bereits bedeutende Posten bei BHP und Newcrest Mining innehatte und weiteren Schwung in OceanaGold bringen dürfte. Zuletzt machte OceanaGold vor allem durch geradezu sensationelle Bohrergebnisse auf sich aufmerksam, die ein überaus hohes Potenzial für die zukünftige Förderung darstellen.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Tim Roedel

Redaktion Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1