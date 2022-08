Viele Marken treiben Wachstum voran - Marktanteilsgewinne gegen den Trend

Das Wachstum der Unternehmensgruppe fällt in einen Zeitraum, in dem der Gesamt-Spirituosenmarkt um 2 Prozent zurückging (Quelle: Nielsen-Marktforschung). "Besonders erfreulich an unserem Ergebnis ist, dass wir in dieser Situation sowohl mit unseren traditionellen Premiumspirituosen als auch mit unseren Produktinnovationen Zuwächse verzeichnen", kommentiert Vertriebsvorstand Thomas Mempel.



Underberg als Marktführer in der Kategorie Kräuterbitter hat den Marktanteil im abgelaufenen Geschäftsjahr um 1,9 Prozent gesteigert, der Weinbrand Asbach legte um 1,6 Prozent zu. Die Marke PITÚ hat ihre Spitzenposition im Segment Cachaça um weitere knapp 5 Prozentpunkte auf 81 Prozent ausgebaut und ist den Nielsen-Daten zufolge damit erneut uneingeschränkter Marktführer. Cachaça ist eine Zuckerrohr-Spirituose, die in Caipirinha - einem der meistgetrunkenen Cocktails überhaupt - Verwendung findet. Neue Produkte wie PITÚ Ipanema, der erste alkoholfreie Cocktail in der Dose, sorgen ebenfalls für nachhaltiges Wachstum. Nach einem vielversprechenden Start und einem Absatz von über 600.000 Dosen im Jahr 2021 wurden im ersten Halbjahr 2022 bereits ca. 300.000 Dosen PITÚ Ipanema verkauft. "Unser Wachstum hat viele Säulen. Die konsequente Aufstellung der Underberg-Gruppe als House of Brands mit vielen starken Marken sichert unseren Erfolg auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten", sagt Finanzvorstand Michael Söhlke.