München (ots) - Die Münchner Software Company Imory hat ein klares Ziel:



Die Frage, wie Marketing und PR zusammengehören, endlich aufzulösen - mit einem

zentralen ganzheitlichen digitalen Newsroom. Die Kommunikations-Experten für das

gleichnamige Redaktionsplanungssystem Imory sind überzeugt: Marketing und PR

gehören zusammen und sollten sich als ergänzende Teams verstehen.



In vielen Unternehmen stehen organisatorische Silos einer effektiven

Zusammenarbeit der Kommunikationsabteilungen im Weg. Teams und Abteilungen

arbeiten auf unterschiedliche Ziele hin und Unternehmens-Botschaften werden für

die relevante Zielgruppe als schwammig und unklar wahrgenommen. Doppelarbeiten

und Mehraufwand inklusive. Auch die vielfach im Einsatz befindlichen digitalen

Tools verhindern eine transparente Zusammenarbeit.





Die Lösung: Durch den ganzheitlichen digitalen Newsroom kann das volle Potentialbeider Abteilungen genutzt werden. Maßnahmen können aufeinander abgestimmt undeine gemeinsame Sprache geschaffen werden. Komplexe Inhalte sind jetzttransparenter und leichter steuerbar, Grenzen werden abgebaut und Synergiengenutzt.Damit die inhaltlichen Planungen und Abstimmungen reibungslos funktionieren, isteine zentrale Plattform unabdingbar, so Imory.Nach dem Motto: "Wir machen Kommunikation.digital.einfach.besser im digitalenNewsroom der nächsten Generation."Es ist gerade mal ein Jahr her als Imory die letzte Version seinerNewsroom-Software auf den Markt gebracht hat. Nun erscheint bereits eine neueVersion. Eckhard Klockhaus, Geschäftsführer der Münchner Imory GmbH erklärt:"Mit Imory wollen wir nicht das Bestehende besser machen oder das Alteoptimieren. Mit Imory wollen wir das Neue ermöglichen!" Ziel desSoftware-Entwicklers sei es gewesen, alle Bereiche von Marketing, PR,Social-Media und der internen Kommunikation abzubilden. Damit reagiert derMünchner Softwarehersteller adäquat auf die komplexer werdenden Anforderungen inUnternehmen-Newsrooms.Ein typisches Beispiel dieser Integration ist die Bearbeitung vonJournalistenanfragen. Ein Workflow, der in nahezu allen Unternehmen durchMailkommunikation, isolierten Datenstrukturen und Abstimmungen mit Medienbrüchennur intransparent abgebildet wird.In einem eigens geschaffenen Anfrageworkspace können Nutzerinnen und Nutzer zujeder Anfrage den gesamten Kommunikationsvorgang mit beteiligtenFachabteilungen, Medienschaffenden und weiteren Beteiligten abbilden undkoordinieren. Die Anwenderinnen und Anwender können mit Imory auf eine KIgestützte 360-Grad-Kontaktdatenbank, eine eigene Sammlung an Sprachregelungensowie auf Automatisierungen bei der Zuordnung von Emails zurückgreifen.Auch bewährten Funktionen in Imory, die für eine Themen- und Redaktionsplanungsowie die Veröffentlichung von Pressemitteilung und Social Media Postingsunerlässlich sind, gaben die Newsroom-Experten einen neuen, frischen Look.Oberste Priorität lag hier in der klaren Übersicht und einer einfachen undintuitiven Bedieneroberfläche."Wir wollen, dass Unternehmen zu eigenen Medienhäusern werden", sagtImory-Geschäftsführer Eckhard Klockhaus. "Bei allen Prozessen innerhalb einesNewsrooms kann Imory unterstützen - jetzt noch mehr denn je zuvor."Für Interessenten bietet Imory eine besondere Kennenlerntour an. Ab dem 03.08.22können Sie bei einer Hop On / Hop Off Tour die neue Version kennenlernen. MehrInfos zu Tour (https://imory.de/webcast-tour) oder unter: http://www.imory.de/Imory steht für den digitalen Newsroom. Das Softwareunternehmen mit Hauptsitz inMünchen und Hubs in Düsseldorf und Berlin wurde 2018 gegründet. Imory zeichneteinschlägige Erfahrungen und fundiertes Wissen in der Medienlandschaft, in PRund Marketing sowie der Digitalisierung aus. Mit der Software und derProjekt-Dienstleistungen unterstützt Imory Unternehmen und Organisationen beider Optimierung und Modernisierung ihrer Kommunikation.Das Unternehmen setzt neue Standards in der Unternehmenskommunikation. Derdigitale Newsroom fördert agile Zusammenarbeit, Kreativität und neue Ideen.Unternehmen und Menschen vernetzen, neue Potentiale heben und gutepartnerschaftliche Kundenbeziehungen auf Augenhöhe pflegen - das sind die Ziele.