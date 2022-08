Auf Wachstumskurs PAIR Finance erweitert Führungsteam und gewinnt Flaconi-Managerin Dr. Susanne Wruck als COO (FOTO)

Berlin (ots) -



- Fintech für KI-basiertes Inkasso verstärkt Führungsebene mit diplomierter

Mathematikerin und promovierter Ökonomin

- Dr. Susanne Wruck kommt von Flaconi, wo sie Senior Vice President Customer

Fulfillment war

- Dr. Susanne Wrucks ausgeprägte Erfahrung in der Prozessoptimierung werden bei

der weiteren Expansion von PAIR Finance eine wichtige Rolle spielen



PAIR Finance, das führende KI-basierte Fintech für Inkasso in Deutschland und

Österreich gab heute bekannt, dass Dr. Susanne Wruck als Chief Operating Officer

zu PAIR Finance gestoßen ist. Vom 1. August 2022 an übernimmt sie die Rolle von

Fabian Platzen, der sich von nun an auf seine Rolle als Chief Financial Officer

fokussieren wird. Dr. Susanne Wruck kommt zu PAIR Finance, nachdem sie ein

Jahrzehnt im E-Commerce bei Flaconi und Bringmeister tätig war. Bei Flaconi

verantwortete sie zuletzt vor allem die Bereiche Fulfillment, Delivery und

Customer Care.