Mit den an dieser Stelle am 26.7.22 präsentierten Long-Hebelprodukten auf die Aktie des aus dem DAX abgestiegenen Essenslieferanten Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) konnten Anleger in den vergangenen Wochen Erträge von bis zu 57 Prozent erwirtschaften. Obwohl sich der Aktienkurs seit dem Tief vom 12.5.22 bei 23,88 Euro in drei Monaten mehr als verdoppelt hat, befindet sich die Aktie auf 12-Monatssicht immer noch mit mehr als 60 Prozent im Minus.

Wegen der nunmehr stark steigenden Profitabilität des Unternehmens bekräftigten die Experten von JP Morgan Chase mit einem Kursziel von 65 Euro ihre Kaufempfehlung für die Delivery Hero-Aktie. Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 48,70 Euro notierte, ihre Aufholjagd in den nächsten Wochen zumindest auf 55 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.