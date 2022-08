Geschäftsjahr 2021 mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen abgeschlossen; Signifikanter Umsatz- und Ergebnisanstieg auch für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwartet; Die erfolgreiche Wachstumsstrategie und das sehr skalierbare Geschäftsmodell sollten zu einer überproportionalen Ergebnisentwicklung führen; Kursziel: 5,75 EUR (zuvor: 9,40 EUR); Rating: KAUFEN Gemäß veröffentlichter Geschäftszahlen hat die Media and Games Invest SE (MGI) im vergangenen Geschäftsjahr 2021 mit einem Wachstum von rund 80,0% auf 252,17 Mio. EUR (VJ: 140,22 Mio. EUR) einen neuen Rekordwert erreicht. Zum hohen Umsatzwachstum hat insbesondere das wachstumsstarke vierte Quartal beigetragen (Q4 2021: 80,2 Mio. EUR vs. Umsatz Q4 2020: 48,70 Mio. EUR), welches zugleich das umsatz- und ertragsstärkste Quartal der bisherigen Unternehmensgeschichte war. Als wesentlicher Wachstumstreiber erwies sich vor allem das Werbesoftware-Plattformgeschäft auf der Supply Side, das sich in den vergangenen Jahren eine starke SDK Basis mit Direktintegration in über 20,000 Apps aufgebaut hat, von denen viele aus dem Premium Bereich kommen und über eine große Reichweite verfügen, wodurch MGI nach eigenen Angaben mehr als 2,0 Mrd. mobile Endnutzer erreichen kann. Entsprechend gehört MGI im mobilen Werbemarkt mittlerweile zu den Top 5 Anbietern, wenn es um Reichweite geht und ist laut Pixalate's Mobile Seller Trust Index sogar der führende Anbieter, wenn es um Traffic Qualität geht. Damit wurde die Unternehmensguidance (Umsatz von 234,0 Mio. EUR bis 254,0 Mio. EUR) und auch unsere Umsatzschätzung (GBCe: 234,15 Mio. EUR) übertroffen. Noch stärkere Zuwächse konnten auf Ergebnisebene erzielt werden. So ist das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr sehr dynamisch um rund 145,0% auf 65,04 Mio. EUR (VJ: 26,55 Mio. EUR) angewachsen. Das um Einmaleffekte (z.B. Sonder- und Restrukturierungskosten aus M&As) korrigierte EBITDA legte im Vergleich zum Vorjahr um 144,3% auf 71,10 Mio. EUR (VJ: 29,10 Mio. EUR) ebenso rasant zu. Damit wurde die Ergebnisguidance (bereinigtes EBITDA: 65,0 Mio. EUR bis 70,0 Mio. EUR) des Unternehmens und auch unsere Ergebnisschätzung (bereinigtes EBITDA: 65,71 Mio. EUR) ebenfalls übertroffen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer