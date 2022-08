DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Traton auf 'Buy'

Ask 1,87

Ask 1,87

Ask 1,59

Ask 1,59

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Lkw-Tochter von Volkswagen mache strategische Fortschritte in einem schwierigen Umfeld, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngste Geschäftsentwicklung sei signifikant besser als erwartet ausgefallen./edh/men Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022 / 06:42 / CET

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer