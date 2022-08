Der nächsten Krise einen Schritt voraus Supply Chains weltweit ausfallsicher aufstellen / Staufen stärkt Standbein in den USA

Köngen (ots) - Im Zuge der weltweiten Krisen wird die Globalisierung derzeit

auch von seriösen Stimmen infrage gestellt. Aber fragile Lieferketten und

instabile Märkte sollten nicht zu einer Kappung globaler ökonomischer

Verflechtungen führen. Im Gegenteil: Unternehmen können sich mit einer

multinational aufgestellten Supply Chain erfolgreich gegen externe Schocks

wappnen. Die Unternehmensberatung Staufen setzt deshalb gezielt auf regional

verankerte Experten mit internationalem Blick.



"Die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine haben in vielen Unternehmen

dazu geführt, dass Lieferketten neu aufgestellt und zahlreiche Abläufe und

Prozesse überarbeitet wurden. Die Zukunft liegt aber sicherlich nicht in einer

erneuten Blockbildung oder abgeschotteten nationalen Wirtschaftsräumen", sagt

Wilhelm Goschy, CEO der Staufen AG. Sein Rat: "Nur über eine intelligente

'Glokalisierung' können künftig Klumpenrisiken vermieden und komplexe

Krisensituationen bewältigt werden. Der weltweite, nur auf Kosten fokussierte

Teile-Tourismus muss Platz machen für ökonomisch wie ökologisch sinnvolle

Beschaffungsstrategien. Es gilt also, regionale Schwerpunkte in einem globalen

Netz aufzubauen."