"Wir verlassen uns nicht darauf, dass andere aktive Investoren die Aktien, die wir besitzen, kaufen. Stattdessen investieren wir lieber in Unternehmen, die diese Dynamik zu schätzen wissen und sowohl durch ihre Geschäftstätigkeit als auch durch den Rückkauf ihrer eigenen Aktien zu sehr niedrigen Preisen Werte schaffen", so Einhorn in einem Investorenbrief, der Reuters vorliegt.

Neben Atlas Air Worldwide und Green Brick Partners stach vor allem ein Kauf heraus: Eine Long-Position in Twitter, für die Einhorn durchschnittlich 37,24 US-Dollar je Aktie zahlte.

Twitter befindet sich derzeit mitten im Rechtsstreit mit Elon Musk, um den Kauf des Unternehmens zu erzwingen. Der Milliardär hatte seinen Kurs geändert und versucht, aus dem rund 44-Milliarden-Dollar-Deal (54,20 US-Dollar je Aktie) auszusteigen.

"Bei diesem Preis [37,24] gibt es ein Plus von 17 US-Dollar pro Aktie, wenn Twitter vor Gericht siegt. Wir glauben, dass es ein Minus von etwa 17 US-Dollar pro Aktie gibt, wenn der Deal platzt. Wir bekommen also eine 50:50-Wahrscheinlichkeit für etwas, das in mehr als 95 Prozent der Fälle eintreten sollte", heißt es in dem Schreiben.

Die Twitter-Aktie schloss den US-Montagshandel bei knapp 41 US-Dollar.

Einhorn hat sich in der Vergangenheit des Öfteren mit Musk angelegt. Er war einst einer der lautstärksten Tesla-Kritiker an der Wall Street und hat Tesla im Laufe der Jahre immer wieder geshortet. Zuletzt kaufte er wie CNBC berichtet im ersten Quartal Tesla-Puts.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

